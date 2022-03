Motorola dévoile son nouveau G22

La firme américaine dévoile un nouveau smartphone, entrée de gamme dans son catalogue. Il s’agit du Motorola G22, qui tourne d’emblée avec Android 12.

Pour revenir au top niveau des fabricants de smartphones, la marque américaine adopte une stratégie de diversification de gamme et de multiplications de modèles. Dans cet optique la marque de Lenovo dévoile un nouveau smartphone, entrée de gamme Motorola G22.

Ce nouveau G22 est conçu pour faire valoir sa robustesse, puisqu’il est censé résister aux éclaboussures et adoptant une fiche technique originale. Il adopte un écran HD+ de 6,5 pouces, une puce MediaTek Helio G37 flanquée de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Le téléphone jouit également d’une bonne autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh.

Coté photo, le G22 adopte un capteur principal de 50 MP, avec une optique grand-angle (f/1,8) et d’un autre de 8 mégapixels avec un ultra grand-angle (f/2,2). Le G22 tournera également sous Android 12 et sera décliné en bleu, vert, blanc et noir. Enfin le G22 est affiché au prix de 169,99 euros.