MWC 2022 : l’Oppo Find N récompensé meilleur smartphone Android

Le dernier smartphone pliable du fabricant chinois Oppo Find N vient d’être récompensé et considéré comme l’appareil le plus innovant du Mobile Word Congress de Barcelone 2022 qui vient de fermer ses portes.

Comme chaque année au MWC de Barcelone, un jury des Global Mobile Awards décerne les récompenses les plus prestigieuses avec les solutions qui font progresser et révolutionner l’industrie des communications mobiles. Il existe ainsi six catégorie de prix.

Et de ces catégories, le Oppo Find N a été choisi dans « Disruptive Device Innovation Award », pour son intégration de la charnière et de l’écran. Cette catégorie distingue reconnaît et salue “l’innovation matérielle et logicielle au sein des smartphones. Des puces et processeurs aux caméras, écrans et autres technologies innovantes qui font progresser l’expérience utilisateur et améliorent les capacités des smartphones, comme l’ont déterminé des analystes, journalistes et influenceurs indépendants de premier plan”.

Les autres récompenses ont été attribuées à l’Apple AirTag, le FairPhone 4, la puce Tensor de Google et la série Galaxy Z de Samsung. Pour sa part, l’iPhone 13 a été élu « meilleur smartphone ».