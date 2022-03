Ooredoo Machrou3i : le nouveau concours de création de start-ups dédié aux femmes

Entreprise promotrice de l’innovation et des nouvelles technologies, Ooredoo marque la Journée internationale de la femme du 08 mars, sous le signe de l’entrepreneuriat féminin.

Lors d’un évènement organisé le mardi 08 mars 2022 à Alger, en présence du top management de la compagnie et de nombreuses invitées de marque, pour la célébration de cette journée mondiale consacrée aux droits de la femme et à ses acquis, Ooredoo a annoncé le lancement du tStart Women Entrepreneurship Challenge sous le nom « Ooredoo Machrou3i », un concours destiné aux femmes porteuses de projets innovants afin de les encourager à créer leur start-ups.

Dans son message à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo poursuit son engagement dans la valorisation du potentiel novateur de la jeunesse algérienne. Et en tant qu’entreprise ayant une vision tournée vers l’avenir, nous continuerons à soutenir toutes les initiatives visant à donner aux femmes entrepreneures la possibilité d’exprimer leurs idées, de les concrétiser et de contribuer efficacement à la transformation digitale et numérique en Algérie. J’invite les jeunes entrepreneures à saisir l’opportunité de ce challenge pour réaliser leurs projets et donner un nouvel élan à leur vocation. Je vous souhaite à toutes beaucoup de réussite et de prospérité. »

Entrant dans la continuité de t-Start, le programme phare de Ooredoo dédié à l’entrepreneuriat, le Challenge « Ooredoo Machrou3i » mettra en compétition des projets de startup dans divers domaines d’activité initiés par des femmes.

L’appel à candidature est donc lancé pour les jeunes porteuses de projets aussi bien ceux ayant atteint un niveau suffisant de maturité et de viabilité économique que ceux en cours de lancement ou au stade d’idée. Les initiatrices sont invitées à présenter leur business plan sur la plateforme mise en place à cet effet : www.tstart.ooredoo.dz.

Un jury composé d’expertes dans divers domaines et disposant d’une expérience avérée en mentorat entrepreneurial sélectionnera les meilleures idées et projets qui seront accompagnées par Ooredoo à travers son programme tSart. Les lauréates bénéficieront également d’une expertise et d’un coaching de haut niveau.

Pour rappel, le programme tStart, lancé en 2013, a permis l’émergence d’un noyau actif de startups technologiques initiées par des jeunes entrepreneurs algériens dans des secteurs d’activités aussi importants que prometteurs tels que l’éducation, la santé, le commerce, le transport et l’environnement. En 12 compétitions, le programme a permis d’accompagner 40 startups technologiques dont une vingtaine hébergées dans les incubateurs Ooredoo ainsi que la formation de 7000 jeunes à travers le territoire national.

Résolument engagée dans une stratégie de mise en valeur du potentiel novateur local, Ooredoo a saisi l’occasion du 08 mars pour mettre à l’honneur des Algériennes ayant réussi à concrétiser leurs idées innovantes en projets de start-up dans différents domaines.

Par ailleurs et afin de partager les festivités de cette journée du 8 mars avec les femmes dans différentes régions du pays, Ooredoo organise une animation dans une quinzaine d’espaces Ooredoo à travers douze wilayas (Alger, Boumerdes, Tizi ouzou, Tipaza, Laghouat, Constantine, Bejaia, Batna, Ouargla, Oran, Mostaganem et Tlemcen). Des cadeaux seront offerts à toutes les clientes durant les journées du 08, 09 et 10 mars.

A travers ces programmes d’encouragements de l’entrepreneuriat, Ooredoo entend renforcer ses liens avec les acteurs de la sphère technologique nationale et participer efficacement à la transformation digitale de l’Algérie fondée sur la connaissance, l’intelligence et les compétences locales.