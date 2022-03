Journée internationale des droits de la femme : Brandt Algérie rend hommage à des femmes exceptionnelles

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, Brandt Algérie rend hommage aux Algériennes à travers une initiative unique dans son genre sous le thème : « Toutes les femmes sont exceptionnelles ». Des femmes, exceptionnelles chacune dans son domaine, ont été invitées pour raconter leurs histoires et leurs expériences.

216 Rue Hassiba Ben Bouali, à Alger

Cet événement a été inauguré par la diffusion du film « Miracles du ciel », qui raconte l’histoire de Christy, une mère croyante qui se bat désespérément pour sauver sa fille, diagnostiquée d’une maladie incurable. Cette projection a été suivie d’un talk durant lequel plusieurs femmes exceptionnelles, aux parcours atypiques et milieux différents, ont pris la parole pour partager leurs histoires et expériences.

Parmi nos invitées figurent Mme Lamia Ait Amara ; De métier dans la banque et finances vers l’univers artistique et chants andalous, une maman exemplaire qui a fini par créer sa propre école « la clés des arts » pour former les générations futures: cours de piano, arts graphiques, chants & photographie, Amira TEFRIDJ, de la région d’Adrar, spécialisée en Business & PR expert, créatrice de sa propre marque algérienne de vêtements modernes avec la touche traditionnelle « EL JAWALI », Meriem MEGHAZZI, atteinte de maladie auto-immune et qui a créé sa propre fondation « MAIRA » à but non lucratif, faite pour aider tous les patients atteints de maladies auto-immune ; Leila TOUCHI, une actrice engagée pour plusieurs causes artistiques, humanitaires & caritatives, Imen BENCHERIF, diplômée en marketing & management et créatrice groupe facebook SOS cousina, qui a réalisé son rêve en ayant sa propre émission sur une chaîne TV culinaire; Mme Irbah Yamina, 79 ans, enseignante à la retraite, trilingue de Béjaïa, qui a côtoyé les plus grands de par le parcours professionnel de son défunt mari, diplomate & vécu la guerre au Liban, Farah ACID, designer en arts graphiques & MBA en management d ‘entreprise ; elle a tout abandonné pour être l’auxiliaire de vie scolaire de son enfant autiste afin de l’accompagner chaque jour en classe en plus de ses tâches de maman et de femme battante ; un exemple de courage et de détermination; Mme Djenadi Chafika Docteur d’état en agronomie, PHD UK – INRAA · Department of Plant Protection, chercheur avec un parcours exemplaire dans un milieu plutôt masculin et rural ; Mme Zenati Nadia Maitre de recherche, Directrice de la Division Robotique & Productique , CDTA ·Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) une femme exemplaire dévoué pour la recherche et une maman qui a su trouver son équilibre et Mme Ikram Zenakhri ; MBA en marketing, créatrice de haute couture de tenues traditionnelles, elle a lancé son enseigne « Maison Zaphira ».