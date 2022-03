Mobilis lance SAMA : la nouvelle plate-forme d’offres aux avantages infinis

Mobilis innove et lance une nouvelle offre dénommée « Sama », elle révolutionnera l’univers de la téléphonie mobile en Algérie grâce à une pléiade de services.

Sama est un bouquet inédit riche en offres et services, qui répond aux attentes et besoins des clients, grâce à son large choix de plans, permettant un usage généreux et diversifié en matière de consommation.

Ces premiers plans exceptionnelles et flexibles, se déclinent en trois types de choix :



* Plans Sama Mix : est un plan tout en un, généreux en voix et en internet ;

* Plans Sama Net : est un plan orienté plus internet que voix ;

* Plans Sama Talk : est un plan orienté plus voix qu’internet.

Mobilis indique que l’offre Sama est disponible au niveau des agences Mobilis et des points de ventes agrées au prix de 200DA/TTC, avec un bonus de 100 DA de bienvenue inclus ainsi qu’une tonalité Naghmati offert.

Les clients Sama, peuvent activer plusieurs plans en même temps, à travers l’application MobiSpace, l’interface MeetMob ou en composant le menu *600#.

Mobilis précise que les abonnés des offres, Mobtasim, PixX, Awel Tous, Awel Mobilis, Gosto, Top et Batel, auront la possibilité de migrer vers la nouvelle offre Sama, au niveau des agences commerciales Mobilis.