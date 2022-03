Apple lève le voile sur l’iPhone SE 5G

A l’occasion de sa keynote, la marque à la pomme vient de dévoiler son nouveau iPhone SE 5G. Ce smartphone abordable d’Apple, se distingue par un design repris des anciens modèles, une puce puissante et une compatibilité 5G.

Apple a tenu sa première keynote de l’année 2022 ce mardi 8 mars, et a donc levé le voile sur son nouveau iPhone SE 5G. Ce dernier reprend le design d’un iPhone 8, et adopte un écran LCD de 4,7 pouces. On retrouve dans la bordure du bas, un lecteur d’empreintes digitales Touch ID.

L’iPhone SE 5G adopte toujours un design compacte idéal pour les fans de petits smartphones comme l’a précisé Tim Cook PDG d’Apple : “L’iPhone SE a été un choix incroyablement populaire auprès de nos utilisateurs existants et des nouveaux clients iPhone, grâce à son design emblématique, à ses performances exceptionnelles et à son prix abordable”,

Le module appareil photo dorsal adopte un seul capteur de 12 MP, avec une série de nouveautés logicielles inédites tirées des smartphones haut de gamme de la marque. La nouveauté de l’iPhone SE 5G se distingue également par une puce plus puissance celle qui équipe les iPHone 13 à savoir le chipset A15 Bionic.

Avec cette puce surpuissante, l’iPhone SE est compatible 5G, une première pour cette gamme. On notera également que cet iPhone est disponible avec 256 Go de stockage et tournera sous iOS 15. Pour le prix, l’iPhone SE 5G est proposé avec un prix débutant à 529 euros.