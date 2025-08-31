Samsung prend de l’avance sur Apple avec un Galaxy Event le 4 septembre

Quelques jours avant la présentation des iPhone 17 d’Apple, Samsung organisera son Galaxy Event le 4 septembre 2025.

Samsung devrait y dévoiler le Galaxy S25 FE ainsi que les nouvelles tablettes haut de gamme Galaxy Tab S11 et S11 Ultra.



Alors que les tablettes se limiteront surtout à un gain de puissance, le Galaxy S25 FE devrait bénéficier de plusieurs évolutions notables : design, écran, batterie, performances et charge rapide. Une stratégie qui vise à concurrencer directement les prochains iPhone 17 et iPhone 16e, attendus le 9 septembre.