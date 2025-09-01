Mobilis Twenty : l’offre pour rester connecté sans limites

Mobilis met en valeur son forfait Twenty, pensée pour ceux qui veulent rester connectés en toute liberté.

Avec Twenty, les abonnés bénéficient d’appels et SMS illimités vers tous les réseaux nationaux, permettant de communiquer sans compter avec leurs proches, collègues ou amis.

Internet en toute liberté

L’offre inclut également un volume internet généreux, idéal pour surfer, regarder des vidéos en streaming, échanger sur les réseaux sociaux ou partager ses contenus préférés sans contrainte.

Où souscrire à l’offre ?

Pour profiter de Twenty, il suffit de se rendre dans l’agence Mobilis la plus proche ou chez un point de vente agréé.

Tarification après expiration du forfait

À la fin de la validité du forfait, la facturation bascule vers le compte principal :

Appels locaux : 3,98 DA / 30 sec

: 3,98 DA / 30 sec SMS locaux : 5 DA / SMS

Concernant le roaming, les tarifs appliqués sont ceux en vigueur selon la destination. Quant aux SMS internationaux, ils sont facturés à 14 DA / SMS.

Comment renouveler son forfait Twenty ?

Le renouvellement est simple et accessible à tout moment via plusieurs canaux :