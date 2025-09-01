Ooredoo, premier opérateur mobile certifié « THI9A » en Algérie

Ooredoo Algérie vient de franchir une étape majeure dans la digitalisation de ses services en devenant le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie à obtenir la certification électronique « THI9A » (confiance).

Ce certificat, délivré par l’Autorité Économique de Certification Électronique (AECE) sous la supervision de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique portée par l’État algérien.

La certification « THI9A », introduite officiellement par l’ARPCE et le Ministère de la Poste et des Télécommunications, vise à bâtir une économie numérique fiable et sécurisée. Elle garantit l’authenticité et la sécurité des transactions électroniques, tout en assurant leur conformité légale. Un atout de taille pour les opérateurs économiques, qui y trouvent une réduction des délais, une simplification des procédures et une transparence accrue.

À cette occasion M. Roni TOHME Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré : « L’obtention par Ooredoo de la certification électronique THI9A constitue une étape importante dans notre engagement pour la modernisation et la digitalisation de nos services. Nous tenons à saluer les efforts considérables de l’État algérien, du ministère de la Poste et des Télécommunications ainsi que de l’ARPCE et de l’AECE qui œuvrent activement pour instaurer un climat de confiance numérique et accélérer la transformation digitale en algérie. En tant qu’acteur économique de premier plan, Ooredoo est fier d’accompagner cette dynamique nationale et de contribuer au développement d’une économie moderne, sécurisée et transparente. »

Avec cette certification, Ooredoo confirme sa position de partenaire stratégique de la transformation numérique en Algérie. L’opérateur entend poursuivre ses efforts pour proposer des services innovants et fiables, en phase avec les ambitions nationales de développement d’une économie digitale compétitive et durable.