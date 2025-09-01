Bomare Company affiche ses ambitions à l’IFA 2025 de Berlin

BOMARE COMPANY, acteur majeur de l’industrie électronique en Algérie, participera à la 101e édition de la foire internationale IFA Messe Berlin, prévue du 5 au 9 septembre 2025 en Allemagne.

Véritable rendez-vous incontournable des nouvelles technologies, cet événement classé numéro 1 en Europe représente pour l’entreprise une opportunité stratégique afin de consolider sa présence sur le marché européen et d’accélérer son développement à l’international.

Forte de sa nouvelle unité de production à Blida, conçue selon les standards de l’Industrie 4.0, BOMARE COMPANY dispose désormais d’un outil industriel à la hauteur de ses ambitions.

Cette usine, d’une superficie de 50 000 m², est capable de produire jusqu’à 3 millions de téléviseurs par an, allant du 32’’ au 85’’. Ce projet s’accompagne de la création de 1 800 emplois directs, confirmant l’engagement de l’entreprise en faveur de la croissance et de l’emploi local.

Avec sa participation à l’IFA 2025, BOMARE COMPANY vise à atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation de 300 millions de dollars, avec un taux d’intégration de plus de 50 %.

Depuis 2007, l’entreprise exporte sous sa marque STREAM et bénéficie d’une présence stable sur le marché européen depuis 2015. Ses produits sont déjà distribués dans plus de 10 pays, parmi lesquels l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark et les Pays-Bas.

Le marché européen, qui absorbe chaque année plus de 35 millions de téléviseurs pour un chiffre d’affaires estimé à 31,5 milliards de dollars, représente un véritable levier de croissance. BOMARE COMPANY s’est fixé pour objectif ambitieux de capter 10 % de parts de marché à moyen terme. Une stratégie mûrement réfléchie, fruit d’analyses approfondies et d’une vision tournée vers l’international.

Avec plus de 1 800 exposants et 215 000 visiteurs issus de 138 pays, dont 62 % de professionnels B2B, l’IFA Messe Berlin est l’un des plus grands salons mondiaux de l’électronique grand public. BOMARE COMPANY y présentera ses dernières innovations et rencontrera ses partenaires commerciaux.

Les visiteurs pourront découvrir son univers au stand 121, Hall 22, pour une expérience immersive au cœur de l’innovation technologique algérienne.

À travers cette participation, BOMARE COMPANY confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur clé de l’industrie électronique mondiale, tout en mettant en avant le savoir-faire algérien et la compétitivité de ses produits sur les marchés internationaux.