Algérie Télécom lance une offre promotionnelle allant jusqu’à 86% sur le prix du modem fibre optique

Algérie Télécom propose, durant 30 jours à partir du 1er septembre 2025, une promotion spéciale pour ses abonnés Idoom Fibre.

Avec cette nouvelle offre promotionnelle, Algérie Télécom permettra à ses clients d’acquérir un modem optique Wi-Fi nouvelle génération à prix réduit, en échange d’une légère augmentation de leur abonnement mensuel.

Plus l’abonné augmente son forfait, plus la réduction est importante :



* +200 DA/mois → modem à 7 000 DA (au lieu de 14 200 DA)

* +400 DA/mois → modem à 4 500 DA

* +600 DA/mois → modem à 2 000 DA (soit -86 %)

Pour en bénéficier, il faut avoir une balance positive, un taux de rechargement d’au moins 80 %, et restituer l’ancien modem. La promotion implique un engagement de 12 mois.

L’offre est disponible via MyIdoom, l’Espace Client, ou au niveau des agences commerciales.