Algérie Télécom lance une offre promotionnelle allant jusqu’à 86% sur le prix du modem fibre optique

Avec cette nouvelle offre promotionnelle, Algérie Télécom permettra à ses clients d’acquérir un modem optique Wi-Fi nouvelle génération à prix réduit, en échange d’une légère augmentation de leur abonnement mensuel.
Plus l’abonné augmente son forfait, plus la réduction est importante :
* +200 DA/mois → modem à 7 000 DA (au lieu de 14 200 DA)
* +400 DA/mois → modem à 4 500 DA
* +600 DA/mois → modem à 2 000 DA (soit -86 %)
Pour en bénéficier, il faut avoir une balance positive, un taux de rechargement d’au moins 80 %, et restituer l’ancien modem. La promotion implique un engagement de 12 mois.
L’offre est disponible via MyIdoom, l’Espace Client, ou au niveau des agences commerciales.