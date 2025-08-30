Feux de forêts à Blida : mesures d’urgence pour maintenir les services de télécommunications

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, jeudi, la mise en place de plusieurs mesures d’urgence afin d’assurer la continuité des services de télécommunications dans les zones touchées par les incendies qui ravagent la forêt de Chréa, dans la wilaya de Blida.

Dans un communiqué, le ministère souligne que ces services, jugés « vitaux et essentiels », sont indispensables aussi bien pour les habitants que pour les équipes mobilisées dans la lutte contre les flammes.

Dès le déclenchement des incendies, des équipes techniques ont été déployées sur le terrain avec les moyens nécessaires pour inspecter les infrastructures des opérateurs de téléphonie fixe et mobile et intervenir rapidement en cas de panne.

Par ailleurs, les trois opérateurs de téléphonie mobile — Mobilis, Djezzy et Ooredoo — ont installé des stations de communication temporaires à proximité des populations et des services de secours afin de garantir et renforcer la couverture réseau.

De son côté, Algérie Télécom a déployé une station 4G mobile pour élargir la couverture et mis à disposition des équipes d’intervention un véhicule équipé de dispositifs de communication par satellite (VSAT), fourni par Algérie Télécom Satellite (ATS).

Ces actions immédiates traduisent la volonté des autorités de maintenir un réseau de communication opérationnel, indispensable à la coordination des secours et à la sécurité des citoyens dans les zones sinistrées.