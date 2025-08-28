Algérie Poste lancera prochainement de nouveaux services numériques, dont le paiement et le retrait via DAB. Dans ce cadre, 300 distributeurs automatiques seront installés à travers le pays, suivis de 700 autres équipés de fonctionnalités avancées.
Cette stratégie s’inscrit dans un vaste plan de modernisation visant à encourager l’usage des services financiers digitaux et à améliorer l’accessibilité pour les citoyens.
Paiement électronique : l’Algérie renforce la modernisation avec 1 000 nouveaux distributeurs automatiques
