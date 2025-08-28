Paiement électronique : l’Algérie renforce la modernisation avec 1 000 nouveaux distributeurs automatiques

En visite à Nâama, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a insisté sur la généralisation du paiement électronique afin de réduire la pression sur les bureaux de poste, limiter les déplacements des citoyens et mieux gérer les flux de liquidités.

Algérie Poste lancera prochainement de nouveaux services numériques, dont le paiement et le retrait via DAB. Dans ce cadre, 300 distributeurs automatiques seront installés à travers le pays, suivis de 700 autres équipés de fonctionnalités avancées.



Cette stratégie s’inscrit dans un vaste plan de modernisation visant à encourager l’usage des services financiers digitaux et à améliorer l’accessibilité pour les citoyens.