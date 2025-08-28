Algérie Poste met en garde contre des tentatives d’hameçonnage ciblant ses clients

Algérie Poste a appelé ses clients à faire preuve de vigilance face aux tentatives d'hameçonnage via de faux SMS contenant des liens frauduleux imitant sa page officielle, a indiqué mercredi un communiqué de l'entreprise.

Algérie Poste a précisé avoir « détecté récemment des tentatives d’hameçonnage via de faux SMS contenant des liens frauduleux imitant sa page officielle dans le but de voler les données personnelles et confidentielles de ses clients (numéros de compte et mots de passe) ».

L’entreprise a rappelé, dans son communiqué, les liens de ses pages officielles sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, ainsi que les liens vers ses applications certifiées.

Dans ce contexte, Algérie Poste appelle ses clients à la vigilance, leur conseillant vivement de ne pas cliquer sur des liens suspects reçus par SMS ou par courriel et de ne jamais saisir leurs données personnelles avant de s’assurer de l’authenticité et de la sécurité de la page, afin d’éviter d’être victimes de telles tentatives d’hameçonnage.