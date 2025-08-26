Concours national de recrutement d’Algérie Poste : il sera bientôt organisé numériquement et à distance

Le Directeur général par intérim d’Algérie Poste, Mohamed Tazir, a annoncé, lundi depuis la wilaya d’El-Bayadh, que le concours national de recrutement de l’entreprise sera bientôt organisé sous forme numérique et à distance, sans devoir passer par les centres d’examen.

M. Tazir a précisé à l’APS, en marge de la visite de travail et d’inspection du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, dans la wilaya, que le concours est prévu pour la fin du mois de septembre prochain.

Il se déroulera entièrement en ligne et à distance, permettant ainsi aux candidats de participer depuis n’importe quel endroit, en utilisant simplement un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Cette nouvelle modalité vise à faciliter la participation de tous les candidats inscrits, dans le cadre de l’application du principe d’égalité des chances, en assurant transparence et équité dans le déroulement du concours. Le nombre de candidats inscrits à ce concours national dépasse 182.000 postulants, qui se disputeront 773 postes répartis entre les fonctions suivantes: chargés de la clientèle, agents postaux, facteurs, chauffeurs poids léger, et chauffeurs poids lourd.

Pour rappel, ce concours avait été reporté, précédemment, en raison de problèmes techniques, selon la même source.