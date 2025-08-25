Oppo lance la Pad SE, une tablette simple et autonome pensée pour les familles

Oppo lance la Pad SE, une tablette d’entrée de gamme pensée pour les familles.

Équipée d’un écran LCD de 11 pouces (90 Hz), d’une puce Helio G100, de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, la tablette « Pad SE » mise davantage sur la simplicité et l’autonomie (batterie 9 340 mAh avec charge rapide 33 W) que sur la performance.



Elle intègre un mode enfants, des fonctionnalités IA (traduction, résumé, retouche photo), quatre haut-parleurs et deux caméras de 5 Mpx. Compatible avec O+ Connect pour partager avec iPhone, elle est proposée à 229 €, en concurrence avec la Redmi Pad 2 et la OnePlus Pad Go.