Équipée d’un écran LCD de 11 pouces (90 Hz), d’une puce Helio G100, de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, la tablette « Pad SE » mise davantage sur la simplicité et l’autonomie (batterie 9 340 mAh avec charge rapide 33 W) que sur la performance.
Elle intègre un mode enfants, des fonctionnalités IA (traduction, résumé, retouche photo), quatre haut-parleurs et deux caméras de 5 Mpx. Compatible avec O+ Connect pour partager avec iPhone, elle est proposée à 229 €, en concurrence avec la Redmi Pad 2 et la OnePlus Pad Go.
Oppo lance la Pad SE, une tablette simple et autonome pensée pour les familles
