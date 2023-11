Samsung dément les rumeurs annonçant un téléphone pliable à petit prix  

Le géant constructeur coréen Samsung, réfute officiellement, le développement d’un appareil pliable plus « économique » qui serait lancé l’année prochaine pour un prix compris entre 500 à 600 dollars.

Des rumeurs rapportées par TrendForce, ainsi qu’une soit disant fuite sur le réseau social X (ex Twitter) affirment que Samsung préparait l’arrivée d’un téléphone pliable à 500 dollars. Des rumeurs décidemment infondées.

En effet, le géant sud-coréen vient de réfuter officiellement ces informations et ceci via une déclaration au quotidien coréen JoongAng Daily citant un porte-parole de Samsung Electronics, la société a déclaré : « Nous n’avons pas l’intention de fabriquer des smartphones pliables dont le prix se situe dans le milieu de gamme, et les dernières rumeurs sont sans fondement. »

Pour rappel, Samsung commercialise le Samsung Galaxy Z Fold 5 a un prix de 1 800 dollars, ainsi que le plus petit Galaxy Z Flip 5, de style clapet, à 999 dollars. Toutefois, une version Fan édition (FE) de ces smartphones est possible, qui pour rappel, sont des versions avec des certaines fonctionnalités supprimées, et spécifications dégradées légèrement pour vendre à moindre coût.