Oppo : Lancement mondial des smartphones Find N3 et Find N3 Flip

Oppo annonce officiellement l'arrivée de ses tout derniers smartphones de la série Find : les Find N3 et N3 Flip. Ces deux modèles offrent des expériences novatrices en matière d'imagerie, de design et de convivialité.

Ces nouveaux ajouts à la gamme de smartphones d’Oppo promettent une expérience exceptionnelle aux utilisateurs, notamment en ce qui concerne les téléphones pliables.



Pete Lau, vice-président senior chez Oppo, souligne que ces appareils allient des performances de pointe, des fonctionnalités essentielles et ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’excellence pour les téléphones pliables.

Le Find N3 présente un design élégant et des fonctionnalités haut de gamme, dont des écrans nets, une imagerie professionnelle, et une expérience deux-en-un avec ColorOS 13.2. Ses performances, autonomie et charge rapide sont notables.

Écrans pliables exceptionnels

Le Find N3 offre des écrans pliables exceptionnels, les plus clairs et lumineux sur le marché, avec une résolution de plus de 425 pixels par pouce. Doté de deux écrans confortables, il se transforme d’un smartphone traditionnel à une tablette immersive. Le design fin et léger intègre une charnière durable Flexion de troisième génération et résiste à l’eau.



Caméras professionnelles

Les trois caméras professionnelles révolutionnent la photographie pliable avec des fonctionnalités innovantes telles que le capteur LYTIA-T808 de 48 MP et la caméra téléobjectif à périscope ultra-mince.

Productivité de niveau PC

Le Find N3 offre une expérience de productivité de niveau PC avec Android 13 et ColorOS 13.2, recevant quatre ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité. Alimenté par Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il garantit des performances exceptionnelles avec 512 Go de stockage, 16 Go de RAM, et une imposante batterie de 4800mAh avec la charge rapide SUPERVOOCTM de 67W.

Confidentialité

La confidentialité est au cœur de l’expérience, avec des fonctionnalités telles que Sound-Sealed Call et une puce de sécurité dédiée.



Le Find N3 Flip offre une expérience utilisateur fluide grâce à son écran de couverture amélioré, affichant des informations en temps réel et prenant en charge des applications tierces telles que Gmail, Telegram et TikTok, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées que le smartphone soit ouvert ou fermé.

Caméra téléobjectif

En tant que premier téléphone à clapet équipé d’une caméra téléobjectif, le Find N3 Flip présente un ensemble de caméras triple capteur haut de gamme, capturant des images détaillées dans diverses conditions.

Design élégant

Son design élégant, ses trois couleurs distinctes, et la résistance aux éclaboussures avec une charnière robuste en font un choix exceptionnel.

Performances

Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9200, il offre des performances fiables, une autonomie confortable et une charge ultra-rapide SUPERVOOC™ de 44W.



Ces téléphones pliables ouvrent un nouveau niveau d’excellence pour les téléphones pliables et répondent aux attentes des clients pour leurs futurs téléphones.