Djezzy ZID : Des bonus exclusifs à chaque recharge

Djezzy, l'opérateur majeur de téléphonie mobile en Algérie, déploie des offres personnalisées pour sa clientèle, notamment avec Djezzy Zid, garantissant des avantages supplémentaires à chaque recharge.

L’offre phare de Djezzy, nommé « Djezzy Zid », se présente comme une formule simple et attractive : Rechargez pour bénéficier de bonus immédiats. Elle concerne tous les paliers de rechargements déjà existants, et touche désormais ZID 100 DA et ZID 1 000 DA.



Pour un rechargement de 100 DA, vous obtenez 1 Go d’internet,150 DA crédit bonus, appels illimités vers Djezzy, SMS illimités vers Djezzy et ceci pour une durée de 24 H.

Concernant le rechargement ZID 1000, vous obtenez 10 GO d’internet,1300 DA de bonus des appels et SMS gratuits vers Djezzy et ceci durant une période de 30 Jours.

Comment bénéficier des options Djezzy ZID



Pour profiter des options ZID, il vous suffit de recharger le montant adéquat de l’option de votre choix et elle sera activée automatiquement.

Néanmoins, les autres modes d’activation restent toujours disponibles :



* Composez *720#

* Demandez au point de vente de vous l’activer

* Allez vers la page de souscription www.internet.djezzy.dz

* Téléchargez l’application Djezzy sur : Google Play / App Store / AppGallery