Realme : 40% des téléphones vendus en 2021 devraient être des appareils 5G !

La technologie 5G a énormément boosté le marché de la téléphonie mobile depuis son lancement. Les équipementiers ont entamé une course pour vendre le maximum d’unité et tirer profit de la conjoncture.

Le géant chinois de la technologie Realme n’est pas en reste. Il vise à vendre environ 10 à 12 millions de Smartphones 5G en Inde d’ici fin 2021. « Realme vise à être le démocratiseur de la 5G en Inde. La moitié des téléphones Realme qui seront lancés en Inde seront 5G, et tous les téléphones lancés au-dessus de 20 000 Rs seront compatibles avec la 5G. Nous serons un leader de la 5G et ajouterons plus d’appareils à notre Portefeuille 5G en Inde et dans le monde », a déclaré Madhav Sheth, PDG de Realme India, à PTI.

C’est dans cette optique que Realme a lancé dernièrement son X7 5G. Un Smartphone à moins de 20 000 roupies afin que les utilisateurs puissent profiter des dernières technologies à des prix abordables. «Nous lançons 2021 avec la série Realme X7 5G avec de puissants processeurs 2CC Dual 5G Dimensity, ce qui signifie que les deux cartes peuvent être des SIM 5G», ajoute le même responsable.

Rappelons que Realme a déclaré, le mois dernier, qu’il prévoyait une croissance de ses ventes de Smartphones de plus de 30% pour atteindre environ 25 à 30 millions d’unités cette année seulement en Inde.