L’Algérie fête la journée mondiale d’un internet sécurisé !

Comme chaque année, le monde fête la journée internationale pour un internet plus sûre. "Safer Internet Day", existe depuis 2004.

Ce programme opéré dans une centaine pays dans le monde, dont 31 pays européen, vise à accompagner les jeunes et les adultes parmi les enseignants, éducateurs, et familles. L’objectif est prévenir (Safer Internet) et promouvoir à des usages positifs de l’Internet. « L’heure n’est pas à la promulgation d’une liste de quelques conseils clés applicables à toutes les familles et à toutes les situations. Plus que jamais, nous devons passer d’une approche du numérique trop souvent conflictuelle à un discours constructif et opérant » expliquent les organisateurs.

L’Algérie s’inscrit dans cette démarche. D’ailleurs, dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a affirmé la poursuite de ses efforts visant à renforcer la conscience des enfants et des jeunes des moyens « d’une utilisation et exploitation sécurisée du réseau internet ». La DGSN célèbre, donc, la journée mondiale de l’Internet par la poursuite de ses efforts incessants via son site électronique et ses pages officielles twitter et facebook pour renforcer la conscience chez les enfants et les jeunes des moyens d’une utilisation et exploitation sécurisée du réseau internet.

« La sensibilisation reste de mise, notamment avec la forte utilisation d’internet à travers le monde sur fond de la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, constituant ainsi un terreau fertile pour l’éducation des enfants et l’élargissement de leurs champ de connaissances, en leur offrant de meilleures chances d’apprentissage », poursuit la même instance.

Sur sa page Facebook, Algérie Télécom a tenu à marquer cette journée en donnant quelques conseils aux utilisateurs du net.