Oppo Reno 8 : Fuite avant le lancement le 23 mai prochain

Oppo lancera dans quelques jours sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme Reno 8. En attendant, le design et la fiche technique de cette gamme ont fuités sur la toile.

Attendus pour le 23 mai prochain, la nouvelle gamme de smartphone Reno 8 du fabricant chinois Oppo n’a presque plus de secrets pour personne suite aux photos fuitées sur la toile. La nouvealle gamme d’Oppo sera composée de trois terminaux : Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8Pro+.

Comme on le voit sur les photos, le Oppo Reno 8 adopte un design avec des bordures plates ainsi qu’une configuration à trois caméras au dos. Selon le leaker Digital Chat Station, le Oppo Reno 8 adoptera un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, et tournera avec le processeur MediaTek Dimensity 1300.

Coté appareil photo, le Oppo Reno 8 sera équipé d’un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. L’appareil photo frontal sera de 32 MP. On apprend également que le smartphone embarquera une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W.

Les versions Pro et Pro+ du Reno 8 se distingueront par un grand écran de 6,62 pouces FHD+ E4 OLED 120 Hz avec des bordures plus fine. Ces derniers sont annoncés avec des puces Snapdragon 7 Gen 1 pour le Reno 8 Pro et Dimensity 8100 Max pour le Reno 8 Pro+/.