Ooredoo s’associe avec le géant mondial du gaming en ligne PUBG Mobile

Dans la continuité de sa stratégie visant à enrichir et à diversifier la vie digitale de ses clients, Ooredoo annonce son partenariat avec le géant mondial du gaming en ligne « PUBG Mobile » et offre à ses clients une expérience gaming exclusive leur permettant de bénéficier d’une multitude d’avantages en Voix et Data ainsi que de SKINS (accessoires dédiés au jeu) offerts.

Avec la nouvelle formule YOOZ 500, Ooredoo offre à ses clients la possibilité de bénéficier d’une carte SIM avec 5Go d’Internet, de 2Go dédié au jeu en ligne « PUBG mobile » et un SKIN offert sur le jeu, ainsi que 50 minutes de communications vers tous les réseaux nationaux et 50 SMS vers Ooredoo.

Pour permettre aux clients de rester connectés plus longtemps, Ooredoo a remplacé la formule hebdomadaire existante en intégrant une nouvelle famille valable 15 jours à compter de la date de rechargement.

Les forfaits mensuels de YOOZ ont été également enrichis en introduisant des volumes Internet dédiés au jeu en ligne PUBG Mobile avec des skins et des SMS offerts. En plus de ces avantages, le client peut également personnaliser ses forfaits et profiter des nouveaux extras disponibles.

Pour faire vivre l’expérience YOOZ, le client peut inviter jusqu’à cinq (5) de ses amis pour acquérir une nouvelle SIM YOOZ et télécharger l’application sur leurs mobiles pour ensuite bénéficier de 1Go d’Internet valable 7 jours chacun (le parrain et jusqu’à cinq (5) invités parrainés).

A travers cette nouvelle offre, Ooredoo renouvelle son engagement à créer des offres et services à la hauteur des attentes du client et à en enrichir son expérience numérique en Algérie.