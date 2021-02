LG Virtoo : Une application qui synchronise les smartphones avec les PC Windows 10

Les technologies avancent à une vitesse vertigineuse. Une nouvelle application est née permettant de coupler les Smartphones LG à un PC Windows 10.

Au nom de ‘’Virtoo’’, l’application permet aux utilisateurs de Smartphone de ‘’ synchroniser leur appareil mobile avec leur PC sous Windows 10 et accéder à certains contenus, tels que les messages, la galerie, et même exécuter des applications Android directement sur le bureau’’. « Virtoo by LG est une application de téléphone intelligente pour les utilisateurs d’ordinateurs de LG. Elle permet d’établir une connexion Bluetooth entre un téléphone intelligent et un ordinateur, ce qui offre aux utilisateurs la possibilité d’utiliser diverses fonctionnalités du téléphone intelligent sur l’ordinateur. Utilisez Virtoo by LG pour profiter d’un environnement informatique plus agréable », décrit-on l’application auprès de LG.

Cependant, il faut savoir que tous les modèles et toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tout le monde, donc certaines limitations sont toujours vraies sur les appareils LG, même avec une application dédiée pour se synchroniser avec les appareils Windows 10. Dans le détail, l’application permet aux utilisateurs d’envoyer des messages depuis le PC, d’accéder aux médias stockés sur l’appareil mobile, de passer des appels téléphoniques et de voir tous les contacts enregistrés dans le carnet d’adresses. En outre, elle permet la mise en miroir de l’écran lorsqu’un appareil pris en charge est connecté à Windows 10.