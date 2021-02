Samsung : Le Galaxy F62 avec une batterie de 7000 mAh débarque bientôt !

L’infatigable Samsung rebondit quelque temps après le lancement de sa gamme Galaxy S21. Dans ses usines un nouveau Smartphone ce prépare, du nom de : Galaxy F62.

Le Galaxy F62 se distingue par son énorme batterie. A en croire les rumeurs, l’officialisation de ce Smartphone ne devrait pas tarder notamment en Inde. Elle devrait même intervenir d’ici la mi-février ! Le Samsung Galaxy F62 est un téléphone de milieu de gamme qui devrait être commercialisé à moins de 300 euros

Concernant les caractéristiques du prochain Smartphone du géant sud-coréen, il devrait intégrer un écran Super Amoled de 6,7 pouces, un processeur Exynos 9825, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le module photo dorsal devrait comprendre un capteur de 64 Mpx, tandis qu’un module de 32 Mpx est annoncé à l’avant. Installé sous Android 11, le Galaxy F62 devrait bénéficier de l’interface One UI 3.1. Mais le plus point fort de ce mobile serait sa grosse batterie de 7000 mAh.