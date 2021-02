Nokia : Un Smartphone abordable aux États-Unis le 15 février

Un beau cadeau pour le Saint valentin. HMD Global met le paquet ces derniers mois. Un nouveau Nokia à petit budget sortira le 15 février aux États-Unis.

Baptisé Nokia 5.4, HMD propose un téléphone économique commercialisé aux environs de 250 dollars. Sous le capot on retrouve un Snapdragon 662, accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Le téléphone est équipé d’un appareil photo principal de 48 MP et un capteur frontal pour selfies de 16 MP. Il est également doté d’un écran de 6,4 pouces et une batterie de 4000 mAh qui peut tenir jusqu’à deux jours d’utilisation.

Nokia 5.4 sera commercialisé en deux colories : violet accrocheur (Dusk) ou bleu profond (Polar Night), et tournera sous Android 10. Le smartphone est déjà disponible en pré-commande sur Amazon.