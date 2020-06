LG annonce un nouveau climatiseur en Algérie

Badgé LG Dual Cool, le nouveau climatiseur de chez LG arrive sur le marché avec trois capacités. Cette nouveauté qui enrichit la gamme LG de climatiseurs se veut hautement technologique avec l'adoption du Plasmaster Ioniser qui assure un air plus sain et une fraîcheur optimale.

LG annonce donc un nouveau climatiseur en Algérie qui sera proposé avec trois capacités 12, 18 et 24 BTU. Il arrive sur le marché à la veille de l’été avec un design moderne et élancé enrichi par un écran invisible de grande taille, parfait pour vérifier la consommation d’énergie de façon pratique.

LG Dual Cool propose la technologie DUAL Inverter Compressor qui est garantie par le constructeur 10 ans ! Elle intervient dans l’action du double compresseur qui résout tous les dysfonctionnements rencontrés habituellement avec un climatiseur à compresseur unique, comme la durée de vie du produit, le bruit qu’il dégage ou encore la qualité et le degré de refroidissement. Le niveau de consommation de l’énergie électrique peut aussi être programmé selon trois niveaux (80%, 60% et 40%) grâce à la fonction de contrôle d’énergie « LG Active Energy Control ».

Pour plus de rafraîchissement, le DualCool de LG refroidit l’air plus rapidement grâce à la plage de refroidissement haute vitesse du LG Smart Inverter qui offre jusqu’à 40% de refroidissement plus rapide, qui permet d’envoyer l’air plus loin et de rafraîchir la pièce en un rien de temps.

Pour le marché Algérien, LG propose sa nouvelle gamme de climatiseurs avec les tarifs suivants :

* DuaCool Inverter 24 K BTU : 167 900 DA

* DuaCool Inverter 18 K BTU : 137 900 DA

* DuaCool Inverter 12 K BTU : 103 900 DA