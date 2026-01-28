Condor GT 80 Pro : la puissance et la performance au cœur de l’innovation algérienne

Condor met en avant l’un de ses smartphones phares assemblés en Algérie : le GT 80 Pro. Ce modèle se distingue par des performances élevées, une vitesse remarquable et une expérience utilisateur à la hauteur des attentes les plus exigeantes.

Doté de 24 Go de RAM (8 Go + 16 Go en extension), le GT 80 Pro garantit une navigation fluide entre les applications et les jeux, sans aucun ralentissement. Son processeur MediaTek Helio G100 assure une excellente stabilité et une rapidité optimale, aussi bien pour le gaming que pour une utilisation quotidienne intensive.

Avec une capacité de stockage de 256 Go, vous bénéficiez de tout l’espace nécessaire pour conserver vos photos, vidéos, applications et fichiers en toute tranquillité.

Côté photographie, le GT 80 Pro est équipé d’une caméra arrière 50 MP SONY, accompagnée d’un capteur QVGA, ainsi que d’une caméra frontale 32 MP, offrant des images nettes et riches en détails, de jour comme de nuit.

Fonctionnant sous AlifOS (basé sur Android 15), ce smartphone propose une interface intelligente, rapide et sécurisée, conçue pour simplifier votre quotidien. Sa batterie de 5100 mAh assure une autonomie fiable tout au long de la journée, même en usage intensif.

Le Condor GT 80 Pro est proposé au prix de 39 000 DA, avec une garantie de deux ans.