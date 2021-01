Le PDG de Viber critique WhatsApp !

Viber exprime sa colère suite à la mise à jour de la politique de confidentialité de l'application WhatsApp. Alors que WhatsApp permettait à ses utilisateurs de ne pas partager leurs numéros avec Facebook dans le passé, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp oblige les utilisateurs à accepter les nouvelles conditions dans les 30 jours, sinon ils ne pourront pas utiliser leurs comptes.

« Avec cette dernière mise à jour de la politique de confidentialité, WhatsApp s’est entièrement intégré à Facebook. Depuis que Facebook et WhatsApp sont devenus un, les utilisateurs de WhatsApp sont plus que jamais utilisés pour la monétisation, et cela devrait préoccuper ceux qui recherchent une confidentialité totale dans leurs messages et leurs communications », écrit Viber dans un communiqué de presse.

Dans une déclaration, Mr Djamal AGAOUA, PDG de RakutenViber, invite les utilisateurs de WhatsApp à transmettre leurs messages sur appels Viber. « Aujourd’hui, je me sens plus fier que jamais de la politique de confidentialité de Viber, WhatsApp transforme le terme » confidentialité « en une risée. Cette mise à jour explique que la confidentialité des utilisateurs n’a aucun sens pour WhatsApp », a-t-il indiqué.

Viber rappelle, dans ce cadre, que les données des utilisateurs ne sont pas partagées avec Facebook, car Viber a rompu toutes les relations commerciales avec Facebook.