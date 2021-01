CES 2021 : Les téléviseurs TCL dotés de Google TV

Comme chaque année, TCL ne manque pas le premier rendez-vous technologique de l’année. Alors que le CES est particulier cette année vu qu’il se tient en ligne, la firme chinoise annonce, tout de même, une nouvelle série de télévisions dotée de Google TV, l’interface qui remplace Android TV.

Cette gamme proposera différentes technologies d’affichage, QLED et mini-LED, ainsi que différentes définitions d’écran, 4K ou 8K. Les nouvelles télévisions de TCL sous Android TV arriveront aux États-Unis dans un premier temps avant de débarquer dans d’autres régions du monde dont l’Europe. La décision de remplacer Android TV par Google TV n’a pas été facile. Elle s’est faite après plusieurs mois de réflexion, pour enfin sauter le pas. La décision a été prise suite à l’officialisation de la nouvelle interface pour télévision de la firme de Mountain View en septembre dernier. Une interface qui se veut plus fluide, plus complète et plus adaptée qu’Android TV à un usage avec une télécommande. Cette nouvelle interface a été inaugurée par Google.

TCL est ainsi la seconde marque après SONY à annoncer l’arrivée de Google TV dans ses télévisions en 2021. La marque annonce que Google TV animera des télévisions aussi bien 4K que 8K, avec des dalles QLED et mini-LED.