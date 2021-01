Samsung : voici les Galaxy S21 et S21+

Le géant sud coréen Samsung n’a pas voulu attendre le Mobile World Congress pour dévoiler ses nouveaux bijoux. A l’occasion de la tenue du CES de Las Vegas, il présente les Galaxy S21 et S21 +.

Il s’agit des derniers appareils phares de l’équipementier qui vous permettent de vous exprimer. Conçu pour la façon dont nous vivons aujourd’hui, le Galaxy S21 regorge d’innovations de pointe pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque instant. « La nouvelle série phare présente un design emblématique et révolutionnaire, un appareil photo épique de qualité professionnelle pour les utilisateurs de tous niveaux et le processeur le plus avancé jamais conçu pour un appareil Galaxy », indique un communiqué de Samsung.

Avec un nouveau style audacieux, le Galaxy S21 est conçu pour ceux qui recherchent un design léger et un écran compact de 6,2 pouces. Le Galaxy S21+ arbore un écran étendu de 6,7 pouces et une batterie plus grande, parfait pour les amateurs des jeux ou du « binge-watchers » – visionnage boulimique. « Nous vivons dans un monde axé primordialement sur le mobile, étant donné que nous sommes si nombreux à travailler à distance et à passer plus de temps à la maison, nous voulions offrir une expérience Smartphone qui réponde aux exigences multimédias rigoureuses de nos habitudes en constante évolution », a déclaré TM Roh, Président et chef de la division Mobile Communications, Samsung Electronics.

Les S21 et S21+ seront disponibles dans une gamme de couleurs accrocheuses, comprenant une nouvelle couleur de signature: Phantom Violet. Et chaque appareil est recouvert d’une luxueuse finition brumeuse à l’arrière pour un aspect et une touche sophistiqués.

Fiche Technique Galaxy S21 5G

* Ecran Dynamic Amoled 6,2 pouces

* Taux de rafraîchissement de 120 Hz

* Processeur Samsung Exynos 2100

* 8 Go de RAM

* 128 Go ou 256 Go de stockage

* Capteur photo principal de 64 + 12 + 12 mégapixels

* Capteur photo secondaire de 10 mégapixels

* Batterie de 4000 mAh

* Charge rapide 25W et sans fil 15W

* WiFi 6E

* Bluetooth 5.2

* Mémoire non extensible