iPhone 15 : les boutons capacitifs fonctionneraient même lorsque la batterie est vide

Selon une fuite sur les forums MacRumors, les boutons capacitifs des futurs iPhone 15 Pro et Pro Max, fonctionneraient même lorsque leur batterie est vide ou qu’ils sont éteints, grâce à un nouveau microprocesseur low-energy.

Les futurs iPhones 15 Pro et Pro Max, ne sont pas encore dévoilés mais font déjà parler énormément d’eux. On a appris il y’a quelques mois que la prochaine génération des iPhones, se passera des boutons physiques, précisément les modèles Pro et Pro Max, qui fusionneront les deux boutons de volume pour donner un seul bouton capacitif.

Ce bouton en question qui sera ainsi capable de détecter le niveau de pression appliquée par l’utilisateur et réagir en fonction, pourrait élargir son champ des possibilités. En effet, selon le leaker MacRumors, Apple équiperait ses prochains smartphones d’un nouveau microprocesseur low-energy, qui permet de garder ces boutons actifs pour la fonctionnalité Localiser de rester active 24 heures avec une batterie vide, ou encore 5 heures pour le paiement sans contact. Affaire à suivre.