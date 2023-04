Avec Qaada Family by Sahla Box de Ooredoo, gagnez chaque semaine un pack cadeaux

Entreprise technologique et proche de ses clients, Ooredoo a, depuis le 1er jour du mois de Ramadhan, lancé son nouveau grand jeu concours « Qaada Family by Sahla Box » permettant aux participants de gagner chaque semaine un pack cadeau en répondant à une question posée lors de la rubrique de l’émission Sahra maa Anissa Chaib diffusée sur la chaine el Bilad TV.

En effet, ce jeu concours permet aux clients ou aux nouveaux acquéreurs de la Sahla Box, de s’inscrire sur le site Ooredoo via le portail Sahla box, remplir les informations requises pour répondre à la question de la semaine posée lors de la rubrique Qaada Family de l’émission ramadanesque de la chaine El Bilad TV « Sahra Maa Anissa Chaib ». L’heureux gagnant sera annoncé lors de l’émission, et remportera un pack composé d’une télévision android, un fauteuil, une table avec plateau sni et une lanterne.

A noter que Ooredoo a lancé une promotion sur la « Sahla box », valable tout au long du mois de Ramadhan, permettant aux clients de doubler leurs forfaits Internet achetés.

Pour profiter de cette promotion, il suffit d’acheter un ou plusieurs forfaits (mensuel, Bimensuel, trimestriel et Boosts Sahla Box), disponibles avec une période de validité inchangée.

Avec ses offres, spéciales Ramadhan, accessibles Ooredoo offre à ses clients une expérience Internet unique avec des forfaits adaptés à leurs besoins durant ce mois de partage.