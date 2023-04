Google alertera désormais de l’imminence d’une canicule

Google annonce via son site l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur son moteur de recherche qui affichera des informations relatives aux imminentes canicules.

S’il est à la traine dans le domaine de l’intelligence artificielle par rapport à Microsoft, Google demeure leader incontesté dans le domaine du regroupement d’informations et ne compte pas céder du terrain, avec toujours la volonté d’afficher plus d’informations en rapport avec le contexte dans lequel on se trouve.

Dans cette optique, Google annonce que désormais son moteur de recherche alertera les utilisateurs de l’imminence d’une canicule et des mesures à prendre pour atténuer les effets.

Ces alertes aux canicules seront lancées initialement par le Global Heat Health Information Network (GHHIN), un organe de l’OMS (organisation mondiale de la Santé). Des informations qui seront relayées par Google, qui les affichera sur les écrans des utilisateurs en fonction de leur zone géographique.