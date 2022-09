International Design Excellence Awards 2022 : Samsung Electronics remporte 42 prix

Samsung Electronics a annoncé avoir remporté 42 prix, dont deux d’or, cinq d’argent, un de bronze, et une apparition exceptionnelle dans 34 catégories en tant que finaliste, aux International Design Excellence Awards 2022 (IDEA 2022).

IDEA est l’un des programmes de prix de design les plus prestigieux au monde organisé par la Société des designers industriels d’Amérique (IDSA), fondée en 1980, pour récompenser les réalisations en design industriel. Cette année, IDEA a choisi les gagnants dans 20 catégories, dont la maison, la technologiegrand public, l’interaction numérique et la stratégie de conception. Les principaux critères d’évaluation comprennent également l’innovation dans la conception, les avantages pour l’utilisateur, les avantages pour la société, etc.

La conception des produits de Samsung reflète l’évolution des valeurs et la technologie innovante de l’entreprise. Il a été reconnu que les conceptions interactives, spécifiques à une région et avancées sont progressives et diverses.

“Il est important de fournir une expérience optimisée pour l’évolution des valeurs et des modes de vie des consommateurs”, a déclaré Jinsoo Kim, vice-président exécutif du Corporate Design Center chezSamsung Electronics. “Nous nous efforcerons constamment d’offrir des expériences durables avec des innovations créatives à nos clients.”

Bespoke a remporté deux médailles d’or pour ses conceptions personnalisables et ses expériences utilisateur adaptées à différents modes de vie

L’ensemble de cuisine US Bespoke (US BespokeKitchen Package &Bespoke FDR RF8000B), un ensemble d’appareils électroménagers comprenant un réfrigérateur, un four, un four à micro-ondes et un lave-vaisselle disponible en Amérique du Nord, a été l’un des deux lauréats du prix Or. Basé sur la philosophie Bespoke qui répond aux préférences des utilisateurs, le package offre une expérience de conception intégrée qui met l’accent sur l’harmonie dans l’espace de la cuisine.

La conception de réfrigérateur à 4 portes (French Door), récemment lancée en Amérique du Nord, maximise la commodité pour les consommateurs en présentant des panneaux de porte remplaçables que les propriétaires peuvent choisir en fonction de leurs préférences et de leur mode de vie. Le centre de boissons, intégré à l’intérieur pour minimiser la contamination, stocke de l’eau propre et purifiée, et la machine à glaçons automatique double fabrique rapidement des glaçons et des unités de glace plus petites.

Bespoke Jet™, l’aspirateur-balai sans fil avec Clean Station™ tout-en-un, a également remporté un prix d’or pour l’excellence de sa conception. Il offre une expérience unique qui couvre l’ensemble du processus, du nettoyage et de l’élimination au stockage. Après avoir placé l’aspirateur dans la Clean Station™, les utilisateurs peuvent vider le bac à poussière en appuyant sur un bouton, gardant la zone et l’air de la maison frais et exempt de poussière. La conception tout-en-un de Bespoke Jet garantit un confort qui s’intègre parfaitement à n’importe quel espace de vie.

Une large gamme de produits Samsung a remporté cinq prix d’argent et un de bronze pour leurs conceptions avancées

La Galaxy Tab S8 primée Silver se distingue par son boîtier le plus fin, le plus léger et le plus solide à ce jour, associé au plus grand écran AMOLED de 14,6 pouces. Le grand écran est protégé par le cadre en aluminium Armor, ce qui rend l’appareil résistant aux rayures et moins sujet à la flexion. La tablette dispose également d’un chargeur S Pen dédié à l’arrière de l’appareil qui s’intègre parfaitement au boîtier de l’appareil photo pour une expérience de conception satisfaisante.

Un autre gagnant d’Argent était le GalaxyUpcycling at Home, un programme qui insuffle une nouvelle vie aux anciens smartphones Galaxy en les transformant en appareils IoT avec une simple mise à jour logicielle. Grâce à l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent réutiliser les smartphones inutilisés comme appareils domestiques intelligents pratiques, tels qu’une baby-sitter ou un moniteur pour animaux de compagnie.

De plus, d’autres médailles d’argent ont été décernées à :



* Le clavier Samsung India, offrant une expérience de clavier de smartphone optimisée qui prend en charge une saisie plus rapide et plus facile dans 29 langues indiennes.

* CookSensor, qui vous aide à cuisiner vos aliments préférés beaucoup plus facilement en connectant la table de cuisson à induction Samsung au service de cuisine SmartThings.

* Samsung Air Hood, un concept de design qui combine les fonctions d’une hotte, d’un climatiseur et d’un purificateur d’air pour aider à améliorer l’environnement de cuisson dans les cuisines d’Asie du Sud-Ouest.

Le prix Bronze a été décerné à l’étui Galaxy Z Flip3, qui offre une variété d’options pour personnaliser le téléphone à l’aide d’un anneau ou d’une sangle colorée.