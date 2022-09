Le Google Pixel 7 se dévoile avant son officialisation

Attendu pour le 6 octobre prochain lors de la prochaine conférence de Google, le nouveau Pixel 7 voit sa fiche technique presque totalement dévoilée quelques jours avant sa présentation.

Google tiendra sa prochaine conférence le 6 octobre, et dévoilera à cette date sa première montre connectée la Pixel Watch, ainsi que les stars de ce rendez-vous à savoir la nouvelle gamme de smartphones Pixel 7 et Pixel 7 pro.

En attendant son officialisation la gamme Pixel 7 fait parler d’elle via des rumeurs et des fuites qui dévoilent pratiquement toute la fiche technique des deux terminaux. Selon le site 91mobiles, on y apprend que l’écran passerait à 6.3 pouces contre 6.4 pouces pour le Pixel 6.

Selon la même source, les Pixel 7 seront équipé du nouveau SoC Tensor de Google, qui inclurait une puce Titan dédiée à la sécurisation des données personnelles, le tout pour 8 Go de Ram et 128 ou 256 Go de stockage. Coté photo, le Pixel 7 conserverait son capteur photo principal de 50 mégapixels, avec un grand-angle et un ultra grand-angle accompagnant un capteur de 12 mégapixels. L’appareil frontal serait de 11 MP contre 8 MP pour le Pixel 6. La batterie serait quant à elle de 4700 mAh.