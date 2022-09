Djezzy marque la rentrée scolaire en enrichissant ses offres ZID à travers l’introduction de deux nouvelles options à l’offre phare destinée aux petits et moyens budgets, tout en maintenant son engagement de faire profiter ses clients d’appels illimités et d’un volume internet important selon le besoin de chacun.

La grande nouveauté de la rentrée réside dans les deux nouvelles options « ZID 100 DA et ZID 1000 DA ».

Pour un rechargement de 100 DA, le client bénéficie, pendant 24H, de 1 Go d’internet et de 150 DA de crédit valable vers tous les réseaux en plus des SMS et appels l’illimité vers Djezzy.



Pour un rechargement de 1000 DA, le client peut profiter de 10 Go d’internet, d’appels et de SMS en illimité vers Djezzy et 1300 DA de crédit valable vers les autres réseaux ainsi qu’internet à la demande, tout cela pour une validité d’un mois.

Ce n’est pas tout ! Les clients ZID sous les options 100, 200, 400, 800 et 1000 peuvent maintenant profiter d’extras. En rechargeant 500 DA de plus, les clients bénéficieront de 8 Go d’internet. Pour un rechargement de 200 DA, ils accèdent à 4 Go d’internet. 1 Go d’internet sera attribué au prix de 100 DA seulement.

Les clients qui préfèrent les appels ne sont pas lésés puisque pour 150 ou 100 DA, ils bénéficient du double crédit rechargé, à savoir 300 ou 200 DA.

Djezzy rassure les souscripteurs aux options de base ZID 50, 200, 400 et 800, que ces dernières restent disponibles et inchangées !

La particularité de l’offre ZID réside dans l’activation automatique des options en faisant un simple rechargement.

L’option ZID est disponible dans toutes les boutiques Djezzy et les points de vente agréés à travers le territoire national.

Djezzy continu d’innover en mettant des offres généreuses sur le marché afin d’encourager et de généraliser la consommation de l’internet mobile à tous les algériens.