Tesla dévoile son robot humanoïde fonctionnel

Le géant américain des voitures électriques Tesla, multiplie les projets sur plusieurs secteurs, vient de dévoiler son robot humanoïde baptisé Optimus, et qui sera commercialisé à moins de 20 000 dollars.

A l’occasion de sa conférence annuelle Al Day, Tesla via son patron Elon Musk vient de dévoiler son premier robot humanoïde fonctionnel. Baptisé Optimus, ce robot est la version fonctionnelle du concept dévoilé il y’a un an.

Le robot dopé à l’intelligence artificielle, a fait forte impression à la conférence, en arrivant sur scène en marchant, et a salué en suite la foule et a fait quelques pas de danse pour l’occasion. Il s’agit là d’une simple version de développement, puisque toutes les connectiques et composants internes sont encore visibles.

Tesla a également diffusé une vidéo d’Optimus, ou on le voit faire plusieurs tâches comme, arroser les plantes, porter une boite et déplacer des barres métalliques dans l’usine Tesla. Enfin, Elon Musk a insisté sur le fait qu’il s’agit que d’un modèle de démonstration et que la version finale sera plus ressemblante à la version dévoilée l’année dernière.