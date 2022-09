Djezzy : plus de 12000 packs scolaires distribués à travers le pays

Djezzy a clôturé ce mercredi 28 septembre l’opération de distribution des packs scolaires (cartables et fourniture) organisée en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens (SMA). Plus de 12000 packs scolaires ont été acheminés vers les familles bénéficiaires à travers le territoire national à l’occasion de la rentrée scolaire apportant ainsi de la joie et de la gaieté dans des centaines de foyers algériens.

Baptisée “Khatwa Sghira Ferha Kbira”, la campagne de solidarité « Walk for School » lancée par Djezzy en faveur des écoliers a connu une adhésion de plus de 14000 clients qui ont choisi de convertir les gigas obtenus au terme de leur marche en dons scolaires et enregistré plus de 200 millions de pas durant la période allant du 4 au 21 septembre dernier.

A cette occasion, Mahieddine Allouche, Directeur Général par intérim a déclaré : « c’est l’achèvement d’une belle campagne de solidarité. Je tiens à remercier nos clients qui se sont joint à cette opération, les Scouts Musulmans Algériens qui nous ont accompagnés et assuré la distribution des packs scolaires et nos employés qui se sont mobilisés pour apporter leur contribution à cet élan de solidarité en faveur des écoliers et des familles ».

Et d’ajouter : « Djezzy, entreprise citoyenne, réitère son engagement à demeurer présente aux côtés des citoyens pour apporter son soutien dans toutes les circonstances qui appellent la mobilisation des acteurs de l’écosystème ».

En tant qu’entreprise technologique, Djezzy est fière de mettre le développement numérique au service de la solidarité nationale.