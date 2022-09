SAIC Motors (MG) lance son système d’échange de batterie

Le groupe automobile chinois SAIC Motors, maison mère de MG, a dévoilé son nouveau système d’échange de batteries de voitures électriques, qui porte le nom Rising Power. Ce système permettrait de les recharger en 5 minutes.

Avec le lancement de sa nouvelle plateforme MSP qui équipe la nouvelle MG4, les véhicules du constructeur disposeront de la compatibilité avec les systèmes d’échange de batteries (battery swaping). Cela signifie qu’il sera possible d’échanger une batterie vide contre une pleine en cinq minutes environ.

La maison mère de MG, SAIC Motors dévoile quelques détails sur ce système d’échange de batteries. Le groupe chinois a annoncé son partenariat avec le le géant de la batterie, CATL, ainsi qu’à deux groupes pétroliers locaux (Sinopec et PetroChina), et ceci dans le but de déployer un vaste réseau de stations d’échange de batteries en Chine dans un premier temps.

Ce réseau sera déployé dans les stations essence de Sinopec et PetroChina, qui en comptent 50 000 à travers le pays.