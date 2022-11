Huawei prépare l’arrivée de son nouveau smartphone pliable Pocket S

Le géant fabricant chinois Huawei ne s’avoue pas vaincu, et essaye de rester en course dans le marché des smartphones pliables en préparant l’arrivée de son futur nouveau modèle pliable.

Alors qu’il ambitionnait de devenir le leader du marché des smartphones, Huawei voit ses ventes beaucoup diminuer avec les sanctions américaines qu’il ne lui permet pas d’équiper non seulement ses smartphones d’applications du service Google, mais également de commander des puces 5G chez Qualcomm, ce qui pénalise la marque qui commercialise toujours des smartphones en 4G.

Malgré cela, Huawei ne baisse pas les bras et se concentre sur les smartphones haut de gamme (4G), et prépare l’arrivée de son nouveau smartphone pliable, baptisé Huawei Pocket S et dont la marque a dévoilé un teaser sur son compte Weibo.

Le futur Huawei Pocket S sera un téléphone pliable à clapet à l’instar du Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Sa présentation est attendue pour ce 02 novembre 2022.