Ooredoo célèbre avec le peuple Algérien le 68ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954

A la veille de la commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, qui coïncide avec le 1er novembre, Ooredoo adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de progrès et prospérité au peuple algérien.

Cette date charnière de l’histoire de l’Algérie et de toute la nation arabe symbolise l’héroïsme et le sacrifice consenti par les Algériens durant la guerre de libération nationale, pour le recouvrement de sa souveraineté et son indépendance.

Dans son message de félicitations au peuple algérien, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « En cette date phare de l’histoire de l’Algérie, je tiens à présenter en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos plus chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux au peuple algérien à l’occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Cette révolution a inspiré le monde entier à travers les sacrifices et le combat d’un peuple uni pour recouvrer sa souveraineté, sa liberté et sa dignité. Je saisis cette occasion historique pour m’incliner à la mémoire des martyrs de l’Algérie, et qu’Allah protège l’Algérie et ses enfants ».

A l’occasion de la commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération, Ooredoo a lancé un spot de communication diffusé sur les chaînes de télévision nationales sous le titre « Je suis l’Algérie« , à travers lequel, elle met en lumière la fierté des jeunes envers leur pays et leur appartenance à cette terre bénie par le sang des chouhadas.