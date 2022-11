Mobilis : mise en service de deux nouveaux sites à Touggourt

L’opérateur de téléphonie mobile ATM Mobilis a le plaisir de porter à la connaissance de ses abonnés la mise en service de deux nouveaux sites au niveau de la commune de Touggourt (Wilaya de Touggourt) relevant de la Direction Régionale d’Ouargla

Toujours soucieuse d’améliorer sa qualité de service au profit de l’ensemble des citoyens algériens, le leader national du secteur continue d’étendre son réseau, cette fois au cœur du nouveau pôle urbain de Hay El-Moustakbal qui compte plus de 30.000 habitants et 27 administrations publiques.



Avec ces deux nouveaux relais installés en cette date qui coïncide avec le 1er Novembre 2022, ATM Mobilis ne se contente pas de faire figure d’unique opérateur de téléphonie mobile présent dans le Grand Sud, mais entend proposer la meilleure connectivité au plus grand nombre.



Et ce, afin de porter haut les valeurs de Novembre et commémorer la mémoire des chouhadas tombés pour que vive l’Algérie libre et indépendante.