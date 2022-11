Samsung Electronics : lancement de la campagne Let’s Bring It All Home

Afin de célébrer la saison de football la plus attendue et offrir une expérience de visionnement inégalée aux amateurs de sport, Samsung Electronics a lancé la campagne "Let's Bring It All Home" avec SmartThings, qui permet aux consommateurs d'établir une Smart Home (une maison intelligente) intégrée via ses produits et les caractéristiques distinctives associées, alimentées par l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA).

La campagne mettra en lumière une gamme variée de produits, notamment le dernier téléviseur Neo QLED 8K, les smartphones Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 et le projecteur The Freestyle. Les fans de football ont la possibilité de ramener à la maison cette superbe gamme d’appareils Samsung et de profiter des matchs à tout moment et de n’importe où dans un espace connecté créé via l’application SmartThings.

Mohammed Al Azzawe, responsable marketing et du digital – siège régional MENA chez Samsung Electronics, a déclaré : « Au fil des années, Samsung Electronics a introduit des innovations qui non seulement aident les gens à surmonter les obstacles, mais créent de nouvelles expériences pour améliorer leur vie. Samsung se concentre sur la personnalisation soutenue par sa philosophie axée sur les gens, qui met l’accent sur l’autonomisation des individus avec des technologies de pointe. Cette campagne est un témoignage prononcé de notre approche centrée sur le client et un geste d’appréciation pour les passionnés de football qui bénéficieront d’un large éventail d’options pour regarder les matchs sur notre écosystème d’appareils connectés afin de renforcer leur expérience, comprenant la vidéo numérique sur les smartphones Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, une expérience immersive sur les téléviseurs Neo QLED 8K et des mises à jour des matches sur la Galaxy Watch5.

Avec SmartThings, la gamme de produits Samsung transforme les maisons en écosystèmes connectés de manière opérationnelle, redéfinissant le véritable sens de la connectivité domestique. De plus, grâce à l’application SmartThings, les consommateurs peuvent configurer des routines de visionnement pour synchroniser tous leurs appareils Samsung pour les matchs de football à venir et profiter des soirs de match avec leurs amis et leur famille dans un cadre idéal.

Chaque fan de football a sa propre routine de visionnage des matchs, que ce soit en passant en mode football depuis son salon, accentué par l’écran fascinant du téléviseur 8K, ou en installant un théâtre en plein air pour projeter des matchs de football à l’aide du projecteur Freestyle – l’écosystème d’appareils de Samsung est toujours connecté, permettant une expérience de visionnement multiple pour les fans.

La technologie 8K du Neo QLED prise en charge par la fonctionnalité avancée de l’IA offre la qualité d’image la plus améliorée jamais vue auparavant, tout en bénéficiant d’un design élégant et raffiné dépourvu de câbles qui détournent l’œil des événements de football et sportifs de cette année. De plus, le Neo QLED 2022 de Samsung est doté du mode EyeComfort, qui ajuste automatiquement la luminosité et la tonalité de l’écran en fonction d’un capteur de lumière intégré, donnant vie aux programmes diffusés pour vos soirées entre amis.

Les smartphones Galaxy pliables de Samsung font également partie intégrante de la gamme. Le Z Fold4, avec une barre multitâche et un affichage immersif, se tient aux côtés du Z Flip4, qui dispose de fonctionnalités en mode flexible et d’un facteur de forme pliable pratique.

Cette année, The Freestyle sera l’appareil Samsung le plus apprécié des amateurs de sport, en particulier pour les rassemblements en plein air. Le projecteur affiche une image cristalline sur n’importe quelle surface, sous n’importe quel angle, jusqu’à 100 pouces de taille, donnant une toute nouvelle tournure à vos soirs de match.