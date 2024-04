Huawei veut généraliser son système HarmonyOS partout dans le monde

A l’occasion de sa récente conférence, le géant fabricant chinois Huawei a affiché son intention de déployer son système d’exploitation mobile HarmonyOS partout dans le monde.

Après ses restrictions et son bannissement en 2019 par les Etats-Unis, le géant chinois Huawei ne pouvait plus utiliser les services de Google comme Android à quelques exceptions près. Pour trouver une alternative, la marque a créé son propre système d’exploitation mobile baptisé HarmonyOS. Ce dernier était basé au départ sur Android tout de même, mais se passera bientôt complètement de Google en se basant sur HarmonyOS NEXT.

Une émancipation, qui donne des ambitions à Huawei qui vient d’annoncer lors de son dernier Analyst Summit sa volonté de proposer HarmonyOS à un maximum de monde. “Nous travaillerons dur pour développer l’écosystème d’applications HarmonyOS sur le marché chinois d’abord, puis, de pays en pays, nous commencerons progressivement à l’étendre à d’autres parties du monde“, a ainsi déclaré le président de Huawei Eric Xu.

Pour y parvenir, Huawei compte multiplier le nombre d’applications disponibles sur la plateforme. Un travail qui se base d’abord sur les usages en Chine. “sur le marché chinois, les utilisateurs de smartphones Huawei passent 99 % de leur temps sur environ 5 000 applications. Nous avons donc décidé de consacrer 2024 au portage de ces applications vers HarmonyOS dans un premier temps, dans le but d’unifier véritablement le système d’exploitation et l’écosystème des applications. Nous encourageons également le portage d’autres applications sur HarmonyOS“. Le dirigeant précise que sur ces 5 000 applis, 4 000 seraient déjà en passe d’être adaptées au système d’exploitation mobile de Huawei.