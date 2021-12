Huawei P50 Pocket : le smartphone à clapet du constructeur en fuite

Le géant fabricant chinois présentera ce 23 décembre son nouveau smartphone à clapet, Huawei P50 Pocket. Mais en attendant, le design de ce téléphone fait déjà l’objet d’une fuite sur le réseau social chinois Weibo.

Huawei prépare le lancement de son P50 Pocket, un smartphone pliable qui ira directement défier le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Alors que sa présentation n’est pas encore officielle, le design du smartphone est déjà connu avec une importante fuite sur le réseau social chinois Weibo, ou on le découvre notamment au main d’une actrice chinoise connue.

Des images qui confirment le design déjà dévoilé par le leaker RODENT950 sur Twitter. Si l’écran n’est pas encore dévoilé, on découvre toutefois bel et bien 3 caméras à l’arrière. Sous le module photo, on découvre aussi un second cercle qui servira d’écran, un écran qui peut servir de vidéo pour prendre des selfies avec les caméras arrière du smartphone.

L’écran peut également afficher les informations de la date et de l’heure, ou encore quelques notifications comme avec le Galaxy Z Flip 3. On remarque également que le téléphone propose un design doré avec une texture unique au dos lui procurant un air de premium. Affaire à suivre.