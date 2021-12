OPPO organise le INNO DAY 2021 et dévoile ses dernières technologies de pointe

Cette année, OPPO a créé un tout nouveau terrain de jeu virtuel, OPPO INNO WORLD, Sous le thème "Réimaginer l'avenir", pour célébrer l'INNO DAY 2021 avec les fans d'OPPO du monde entier. Au cours de la première journée de l'événement, OPPO a présenté son premier NPU d'imagerie de pointe, MariSilicon X, le révolutionnaire OPPO Air Glass ainsi que son premier modèle de smartphone pliable, le Find N.

Au cours de l’événement, OPPO a dévoilé son premier NPU d’imagerie de pointe – MariSilicon X, construit sur la technologie du processus 6nm qui offre une puissance de traitement d’images incroyable avec une efficacité énergétique ultra élevée. MariSilicon X permet de capturer des vidéos de nuit AI 4K en utilisant des données d’image complètes pour la première fois sur les smartphones Android. Le NPU d’imagerie de pointe fera ses débuts sur la série Find X au premier trimestre 2022.

OPPO INNO DAY 2021 à également vu l’annonce officielle de l’OPPO Air Glass, ils permettent de profiter de plusieurs applications comme la météo, le calendrier, la santé, la traduction, la navigation et même un téléprompteur pour faire, par exemple, des présentations devant une assemblée ou une caméra. L’OPPO Air Glass est équipé d’un système de projection compacte développé par OPPO – le micro-projecteur Spark – et d’un guide d’ondes à diffraction optique sur-mesure, offrant un affichage aR vif et net dans tous les types d’environnements. Le dispositif peut être utilisé à l’aide des smartphones et des smartwatches OPPO.

OPPO lève le voile sur son premier smartphone pliable, le Find N

OPPO a aussi présenté pendant l’événement INNO DAY son premier smartphone haut de gamme pliable, le OPPO Find N. Fruit de quatre années de R&D, le Find N apporte une nouvelle approche au smartphone pliable et offre une expérience utilisateur inédite, tant pour les personnes qui ont utilisé des appareils pliables que pour les utilisateurs novices.

Son excellente expérience logicielle tire le meilleur parti de ce nouveau facteur de forme et offre aux utilisateurs une utilisation de smartphone inédite. L’écran intérieur de 7,1 pouces offre une surface visuelle 60% plus grande qu’un écran standard de 6,5 pouces, créant une expérience plus immersive et plus de possibilités pour les innovations logicielles en matière de multitâche et de productivité.

OPPO Find N réunit une technologie de pointe et une qualité sans précédent pour créer une expérience pliable améliorée, offrant un smartphone compact entièrement fonctionnel lorsqu’il est plié et un écran paysage intuitif et immersif lorsqu’il est déplié. OPPO Find N est disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021.