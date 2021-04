Google : le lancement du Pixel 5a 5G sera-t-il maintenu ?

Décidemment, le Pixel 5a ne verra pas le jour. C’est du moins ce qu’affirment les rumeurs rapportées par de nombreux sites web.

Google aurait, donc, décidé d’annuler le développement du Pixel 5a, présenté comme son futur smartphone milieu de gamme. La raison derrière cette décision est la pénurie qui touche l’industrie électronique, autrement dit le manque de composants.



Face à cette rumeur, Google réagi et dément l’annulation du téléphone ! Le célèbre moteur de recherche indique, cependant, que la disponibilité du Smartphone sera limitée. « Non, le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sortira bel et bien avant la fin de l’année. Cependant, son lancement sera clairement limité », indique la firme de Mountain View. Google affirme que le Smartphone sera commercialisé uniquement aux États-Unis et au Japon.

Au jour d’aujourd’hui, le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G continuent de représenter la marque sur le marché milieu de gamme.