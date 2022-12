Europe : il sera possible de passer des appels prochainement en plein vol

La commission de l’union européenne va permettre aux compagnies aériennes circulant sur le sol européen d’équiper leurs avions de la 5G, et serait ainsi la fin du « mode avion » pour les passagers obligatoire à chaque vol.

Comme vous le savez, jusqu’ici chaque passager lors d’un vol doit impérativement mettre son téléphone « en mode avion », et ceci par précaution par rapport aux ondes qu’émanent de la technologie 4G. Mais ceci pourrait être prochainement de l’histoire ancienne.

En effet, la commission de l’union européenne a décidé que les compagnies aériennes pourraient équiper leurs avions de la 5G. Cette dernière est la dernière technologie d’internet qui n’est pas dangereuse puisque les fréquences utilisées ne sont pas les mêmes que celles requises au pilotage de l’avion.

Par conséquent, les passagers ne seront plus obligés de mettre leurs téléphones « en mode avion » et peuvent même profiter pour passer des appels et se connecter à internet.