Samsung MENA lance son tout premier tournoi de football Roblox “Space Cup”

Samsung offre à la région MENA son tout premier tournoi Roblox “Space Cup” en décembre, en célébration de la très attendue saison de football.

Samsung a lancé Space Tycoon, un terrain de jeu virtuel construit au sein de la plateforme mondiale Metaverse Roblox plus tôt cette année, ciblant principalement les clients de la génération Z pour créer, jouer et partager des expériences en utilisant les appareils Samsung Electronics.

Le tournoi exclusif à huis clos de la Space Cup sera dirigé par huit influenceurs régionaux du jeu provenant de différents pays de la région MENA. En qualité de capitaines de leurs équipes, ils formeront chacun une triple team composée de gamers inscrits pour participer au tournoi. Les huit équipes s’affronteront pendant les deux jours du tournoi Roblox pour remporter le trophée tant convoité.

Mohammed Al Azzawe, Head of Brand Marketing and Digital au siège régional MENA de Samsung Electronics, a déclaré que “l’esprit du football a toujours été très populaire dans la région. Comme Samsung cherche continuellement à intégrer l’innovation dans des expériences passionnantes, notre nouveau tournoi Space Cup dans le métavers permettra aux joueurs de la génération Z de découvrir les produits Samsung et leur sport favori, le football”.

“Notre objectif est de proposer des expériences significatives et divertissantes qui permettent à notre public de la génération Z de participer à des compétitions et de s’engager dans la communauté régionale des joueurs. Nous sommes ravis de proposer des expériences uniques et personnalisées qui répondent aux intérêts, aux hobbies et aux tendances du public”, a-t-il ajouté.

Pour s’inscrire et participer au tournoi, les joueurs doivent télécharger Roblox et créer un avatar. Ils pourront ensuite rechercher “Samsung Space Tycoon” et rejoindre le jeu, localiser la Space Cup dans le hall principal, prendre une capture d’écran en selfie et partager l’image obtenue avec le capitaine représentant le pays de leur choix sur les réseaux sociaux. Ceux qui souhaitent participer peuvent suivre les étapes via le lien Discord (https://discord.com/invite/EfCD4eE44y).

En plus du tournoi principal, Samsung a lancé quatre nouveaux mini-jeux inspirés du football pour les fans de sport et de Roblox du 19 novembre au 16 décembre 2022.